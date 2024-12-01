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Россиян попросили собрать «тревожный чемоданчик»

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство по чрезвычайным ситуациям России призвало жителей районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, держать дома «тревожный чемоданчик»

«Правильно укомплектованный "тревожный чемоданчик" может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях», — сказано в сообщении МЧС.

В МЧС обратили внимание на то, что такой «чемоданчик» будет незаменим, если поблизости не окажется воды, еды, тепла и кровли.

Ведомство рекомендует укомплектовать рюкзак спичками, небольшим радиоприемником, калорийной едой (суточная норма), деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи.

Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости (аптечку, нож, фонарик и так далее), а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.

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Топ комментариев

physx

Пока хозяин США не даст указание покидать пост президента.

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Killer X

вот так гражданка Франции стала президентом Грузии. ЦРУ вообще не палится.

Killer X

может Ньюсвик стоит поиграть в серию игр Метро? а то как то неубедительно это все.