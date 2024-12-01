Россиян попросили собрать «тревожный чемоданчик»

Министерство по чрезвычайным ситуациям России призвало жителей районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, держать дома «тревожный чемоданчик»

«Правильно укомплектованный "тревожный чемоданчик" может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях», — сказано в сообщении МЧС.

В МЧС обратили внимание на то, что такой «чемоданчик» будет незаменим, если поблизости не окажется воды, еды, тепла и кровли.

Ведомство рекомендует укомплектовать рюкзак спичками, небольшим радиоприемником, калорийной едой (суточная норма), деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи.

Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости (аптечку, нож, фонарик и так далее), а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.