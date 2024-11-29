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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тыс. «миротворцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Страны Запада планируют «фактическую оккупацию Украины», готовя ввод «миротворческого контингента», заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

Украину «распределят» между рядом стран: черноморское побережье отойдет Румынии, западные области — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области и столичный регион — Великобритании. Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев», говорится в заявлении СВР.

«В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта», — отметили в СВР.

По данным российской разведки, под защитой «миротворческого контингента» Запад собирается восстановить боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша».

СВР уточнила, что натовцы разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры. Планируется, что через них пройдут не менее 1 миллиона мобилизованных украинцев, уточнили в разведке.


Тема: Военная операция на Украине
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