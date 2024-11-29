Уровень зарплат в Новосибирской области за год вырос на 15%, достигнув 71,2 тысячи рублей. При этом более всего выросла зарплата у курьеров, дизайнеров и сотрудников общепита, сообщает «Авито Работа».

По сравнению с осенью 2023 года, зарплаты, указанные в вакансиях для водителей и курьеров, увеличились на 43% и в среднем достигли 125,8 тысячи рублей в месяц.

Второе место по росту зарплатных предложений заняли дизайнеры и проектировщики. Им предлагают на 31% — более 75 тысяч рублей в месяц.

Третью позицию по динамике роста заняли работники кухни и пищевого производства, для них предложения выросли на 28%, достигнув 60,9 тысячи рублей в месяц. Особенно заметным стало увеличение предложений для кондитеров (31%) – они могут рассчитывать на 76,3 тысячи рублей при полной занятости в месяц.