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Средняя зарплата новосибирцев превысила 70 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень зарплат в Новосибирской области за год вырос на 15%, достигнув 71,2 тысячи рублей. При этом более всего выросла зарплата у курьеров, дизайнеров и сотрудников общепита, сообщает «Авито Работа».

По сравнению с осенью 2023 года, зарплаты, указанные в вакансиях для водителей и курьеров, увеличились на 43% и в среднем достигли 125,8 тысячи рублей в месяц.

Второе место по росту зарплатных предложений заняли дизайнеры и проектировщики. Им предлагают на 31% — более 75 тысяч рублей в месяц.

Третью позицию по динамике роста заняли работники кухни и пищевого производства, для них предложения выросли на 28%, достигнув 60,9 тысячи рублей в месяц. Особенно заметным стало увеличение предложений для кондитеров (31%) – они могут рассчитывать на 76,3 тысячи рублей при полной занятости в месяц.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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