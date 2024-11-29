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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появились детали о новом УАЗ «Патриоте»

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник УАЗ «Патриот» получит новый дизельный двигатель в 2025 году, сообщил директор компании Алексей Спирин.

Самое главное в рестайлинге модели — внедрение двухлитрового дизельного двигателя, который уже устанавливается на грузовички Sollers, сказал Спирин порталу Quto.ru.

Вместе с двигателем будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач. Ее же состыкуют с бензиновым атмосферником ZMZ PRO мощностью 150 лошадиных сил.

Еще одним нововведением станет электронноуправляемая раздаточная коробка. В салоне стоит ждать более удобного руля.

«Патриот» в 2025 году отметит 20-летие. Это четвертое поколение автомобилей повышенной проходимости УАЗ, «преемник» модели ГАЗ-469.

Тема: Русские машины
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