Появились детали о новом УАЗ «Патриоте»

Внедорожник УАЗ «Патриот» получит новый дизельный двигатель в 2025 году, сообщил директор компании Алексей Спирин.

Самое главное в рестайлинге модели — внедрение двухлитрового дизельного двигателя, который уже устанавливается на грузовички Sollers, сказал Спирин порталу Quto.ru.

Вместе с двигателем будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач. Ее же состыкуют с бензиновым атмосферником ZMZ PRO мощностью 150 лошадиных сил.

Еще одним нововведением станет электронноуправляемая раздаточная коробка. В салоне стоит ждать более удобного руля.

«Патриот» в 2025 году отметит 20-летие. Это четвертое поколение автомобилей повышенной проходимости УАЗ, «преемник» модели ГАЗ-469.