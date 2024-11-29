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Китай усложнил продажу России техники и химии

Источник:
«Известия»
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Китай вновь усложнил продажу за рубеж товаров двойного назначения — химии, металлов, оборудования, сообщила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Российские компании уже столкнулись со сложностями с поставкой продукции, которая вошла в перечень товаров двойного назначения, рассказала «Известиям» Кизевич. По ее словам, сейчас отгружаются те поставки, которые были согласованы и оплачены, а дальше работа пока прекратится.

В перечень товаров двойного назначения входят предметы, технологии и услуги, которые могут иметь и гражданское, и военное применение. В список также входит IT-оборудование и комплектующие, добавил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. 

По его словам, сейчас уже затруднительно привезти в Россию, например, серверы. А по новым правилам, с 1 декабря, это станет еще сложнее. Придется выстраивать новые логистические цепочки, что вероятно приведет к подорожанию конечного товара, сообщил Разумовский.

Ранее в Китае уже ужесточали правила экспортного контроля при продаже за границу товаров двойного назначения. Они вступили в силу с 1 июля этого года. Тогда в список попало оборудование, используемое при производстве некоторых авиационных и космических компонентов.

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