НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Искандер» уничтожил в Одессе 72 спецназовца и наемника ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
152 0

Российские силы ударом «Искандера» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе уничтожили 72 человека, включая французских специалистов.

«Ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе 9 французских инструкторов и технических специалистов», — сказано в сообщении.

Российские войска в Одесской области также уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун», уточнили в Минобороны РФ. 

 

Тема: Военная операция на Украине
Россия нанесла массированный удар по Украине
Американская разведка не поверила в ядерную угрозу от России
Лавров предупредил, что терпение у России скоро закончится
ВСУ за время боев в Курской области потеряли 36 тыс. человек
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
Россия поставила Запад перед экзистенциальной дилеммой
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой
«Искандер» уничтожил в Одессе 72 спецназовца и наемника ВСУ
Украинские дроны атаковали Ростовскую область
Производители и торговля снизят цены на молоко и масло
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

такой постепенный скрытый мягкий геноцид украинцев. но ведь нынешнее руководство украины ( опять же поставленное...

GammiPluh

Орешник - это носитель ядерных зарядов (взрывчатку в такое нет смысла пихать), это была просто демонстрация...

WIDESCREEN

Это специально для вас.Доставка прям до дома в ваш Киев.

Гаврило Принцип

Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко.Пускай пока орешки пощёлкают.