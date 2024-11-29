Российские силы ударом «Искандера» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе уничтожили 72 человека, включая французских специалистов.

«Ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе 9 французских инструкторов и технических специалистов», — сказано в сообщении.

Российские войска в Одесской области также уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун», уточнили в Минобороны РФ.