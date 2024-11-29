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Ученые выяснили, как стресс влияет на гипертоников

Источник:
Sibnet.ru
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Электронный тонометр
Фото: © pxhere.com
Стресс более остро воспринимается и губительно влияет на организм в случае повышенного давления, выяснили ученые Института цитологии и генетики СО РАН.

Исследование подверженности стрессу проводилось на двух группах крыс, в том числе на специально выведенных особях с постоянно повышенным давлением.

Крысы обеих групп подвергались кратковременному эмоциональному стрессу: на два часа их заключали в тесной проволочной клетке. Затем анализировали реакции мозговой активности.

У особей обеих групп в ответ на волнующую ситуацию в гипоталамусе активировался процесс генерации стресса. В тоже время у контрольной группы с нормальным давлением реакция была значительно слабее, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antioxidants.

Полученные результаты, по мнению ученых, расширяют понимание биологических процессов, связанных с реакцией на стресс, и открывают возможности для новых разработок по предотвращению негативных последствий эмоционального стресса у людей с гипертензией.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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