Ученые выяснили, как стресс влияет на гипертоников

Стресс более остро воспринимается и губительно влияет на организм в случае повышенного давления, выяснили ученые Института цитологии и генетики СО РАН.

Исследование подверженности стрессу проводилось на двух группах крыс, в том числе на специально выведенных особях с постоянно повышенным давлением.

Крысы обеих групп подвергались кратковременному эмоциональному стрессу: на два часа их заключали в тесной проволочной клетке. Затем анализировали реакции мозговой активности.

У особей обеих групп в ответ на волнующую ситуацию в гипоталамусе активировался процесс генерации стресса. В тоже время у контрольной группы с нормальным давлением реакция была значительно слабее, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antioxidants.

Полученные результаты, по мнению ученых, расширяют понимание биологических процессов, связанных с реакцией на стресс, и открывают возможности для новых разработок по предотвращению негативных последствий эмоционального стресса у людей с гипертензией.