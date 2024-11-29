Производители и торговля снизят цены на молоко и масло

Крупнейшие производители молочной продукции и торговые сети
в ходе переговоров с регулирующими органами договорились о снижении цен на социально
значимые продукты, сообщили участники рынка.
Это касается как скидок на наиболее важные товары, такие как
питьевое молоко, так и по наиболее чувствительной к росту цен категории —
сливочному маслу. Снижение цен будет составлять от 10 до 15% в зависимости от
продукции, рассказал «Известиям» источники.
«Мы выделим несколько позиций товаров для поддержки
социально незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан
и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5%, на которое
снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское жирностью 72%, снижение
по нему на 7–10%», — уточнил генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев.
«Молвест» и другие крупные поставщики и переработчики
молока, в том числе «ЭкоНива», «Ренна» и другие, также обратились к ретейлерам
с предложением снизить собственную наценку хотя бы на 5%.