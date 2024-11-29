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Производители и торговля снизят цены на молоко и масло

Источник:
«Известия»
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Крупнейшие производители молочной продукции и торговые сети в ходе переговоров с регулирующими органами договорились о снижении цен на социально значимые продукты, сообщили участники рынка.

Это касается как скидок на наиболее важные товары, такие как питьевое молоко, так и по наиболее чувствительной к росту цен категории — сливочному маслу. Снижение цен будет составлять от 10 до 15% в зависимости от продукции, рассказал «Известиям» источники.

«Мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5%, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское жирностью 72%, снижение по нему на 7–10%», — уточнил генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев.

«Молвест» и другие крупные поставщики и переработчики молока, в том числе «ЭкоНива», «Ренна» и другие, также обратились к ретейлерам с предложением снизить собственную наценку хотя бы на 5%.

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Экономика #Продукты
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