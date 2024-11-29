Украинские дроны атаковали Ростовскую область

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, загорелся промышленный объект, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал ночью в пятницу, 29 ноября в своем телеграм-канале Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись хутор Масаловка Каменского района, а также слобода Дьячкино Тарасовского района. В первом была повреждена кровля частного дома, там никто не жил, и пострадавших не было. Во слободе Дьячкино повреждения получило остекление в жилом доме.

Позднее Слюсарь сообщил, что загорелся промышленный объект в Каменском районе. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники, уточнил он. Причину пожара врио губернатора не назвал.

Ростовская область, как другие приграничные с Украиной регионы, регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции.