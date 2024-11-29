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Украинские дроны атаковали Ростовскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, загорелся промышленный объект, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал ночью в пятницу, 29 ноября в своем телеграм-канале Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись хутор Масаловка Каменского района, а также слобода Дьячкино Тарасовского района. В первом была повреждена кровля частного дома, там никто не жил, и пострадавших не было. Во слободе Дьячкино повреждения получило остекление в жилом доме.

Позднее Слюсарь сообщил, что загорелся промышленный объект в Каменском районе. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники, уточнил он. Причину пожара врио губернатора не назвал.

Ростовская область, как другие приграничные с Украиной регионы, регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции.

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