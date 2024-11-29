Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

Президент России Владимир Путин через СМИ извинился перед
экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за эпизод с лабрадором Конни в 2007
году.
Меркель в своих мемуарах написала, что в 2007 году во время
встречи с российским президентом в Сочи его лабрадор по кличке Кони присутствовал
в зале, а она боится собак. «Я не знал,
что она боится собак. Если бы я знал — я бы никогда этого не сделал. Мне,
наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу», — сказал Путин
на пресс-конференции в Астане.
«Я исходил из того, что в Европе и Германии, насколько я
знаю (я же там жил почти пять лет) к домашним животным относятся очень
позитивно. Наоборот, думал, что ей будет приятно», — объяснил присутствие
собаки президент России.
«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе
никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для
нашего разговора. Если ты еще вдруг когда-нибудь – я понимаю, что это
маловероятно сегодня – приедешь, ни в коем случае не буду этого делать», — сказал Путин.