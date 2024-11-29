Артистом года в ВК четвертый раз подряд стал Macan

Сервис ВК-музыка подвел итоги года, и объявил самых популярных артистов, а также назвал главную песню и альбом 2024 года.

Артистом года в четвертый раз подряд стал Macan, а артисткой года — Anna Asti, которая также ежегодно в топе прослушиваний.

Группа года — Miyagi & Эндшпиль, прорыв — Татьяна Куртукова, исполнительница хита «Матушка земля».

Среди других наград: трек года — «Дорога дальняя» (Jakone), тренд года — «Гламур» (Unique, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo), фан-коммьюнити года — DK, артист с самой большой аудиторией — Баста.