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Новое Serebro Фадеева ушло от попсы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Максима Фадеева

Возрожденная группа Serebro продюсера Максима Фадеева выпустила первый сингл «Song#2», исполнение довольно сильно отличается предыдущего состава.

Песня «Song#2» состоит из нескольких куплетов, каждый из которых чередует романтичное и дерзкое звучание. Музыкальный стиль сингла больше стремится к хард-року, чем к попсе. Музыку для песни писал Фадеев, текст также создал он в соавторстве двух авторов.

Продюсер рассказал, что главная причина возобновления группы Serebro — неугасающий интерес к ней.

«Особенно в последний год к нам в огромном количестве обращаются молодые музыканты за разрешениями на переработку треков SEREBRO - ремиксов, каверов и тд. Это свидетельствует о том, что их творчество вдохновляет и новое поколение артистов», — написал Фадеев в телеграм-канале.

Состав группы продюсер до сих пор держит в секрете. Он проговорился только, что одна из девушек — участница проекта «Голос. Дети» из первого сезона. Всех солисток объявят после выхода клипа в пятницу, 29 ноября, в 10.00 по мск.

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