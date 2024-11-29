Подростки в Новосибирске ранили парня выстрелом из ракетницы

Фото: © кадр из видео в паблике «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи»

Школьники в Новосибирске напали на молодого человека и выстрели ему в лицо из сигнальной ракетницы — видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК». Следователи начали проверку.

«Человек стрельнул в лицо из сигнального пистолета, пробил щеку, после чего завязалась драка, двое парней попытались меня избить, но безуспешно. Это были пацаны из 217 школы», — приводятся в посте телеграм-канала слова пострадавшего.

По его словам, школьники пытались оформить на его младшего брата банковскую карту, именно из-за этого произошел конфликт.

В паблике «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» в соцсети «ВКонтакте» парень добавил, что написал заявление в полицию, снял побои, а на щеку ему наложили пять швов.

Заявление в полицию поступило, подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Участники происшествия установлены и опрошены.

После публикаций в СМИ организована доследственная проверка, по ее итогам вынесут процессуальное решение, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.