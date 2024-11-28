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Перечислены основные ошибки покупателей во время распродаж

Источник:
Sibnet.ru
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Люди смотрят на размер скидки, а не на реальную цену товара, тратят деньги с кредиток и переплачивают за доставку во время сезонных распродаж — перечислили топ ошибок покупателей аналитики «Финуслуги».

Первая и самая распространенная ошибка — покупатели сосредотачиваются на проценте скидки, а не на реальной стоимости товара. Часто маркетологи используют завышенные цены для создания иллюзии значительных скидок, что может ввести в заблуждение.

Вторая ошибка — использование кредитных средств для покупок в период распродаж. Простота оформления кредитных карт и рассрочек может привести к накоплению долгов.

Третья ошибка — импульсивные покупки, когда потребители приобретают ненужные товары под предлогом «экономии». Уловки ритейлеров, создающие иллюзию дефицита, могут подтолкнуть к спонтанным решениям.

Пренебрежение долгосрочными финансовыми целями в угоду сиюминутного желания купить что-то более дешевое, но ненужное — четвертая ошибка.

Пятая — неучтенные скрытые расходы. Во время скидок некоторые сервисы повышают стоимость доставки, комиссии за оплату и другие возможные дополнительные расходы.

Эксперты «Финуслуги» подчеркивают, что распродажи могут стать отличным временем для запланированных покупок, но только при условии внимательного и дисциплинированного подхода к расходам.

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Экономика #Деньги #Потребитель
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