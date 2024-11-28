Ученые назвали самые умные породы кошек

Абиссинская, бенгальская и бирманская породы кошек выделяются выдающимся интеллектом, выяснили ученые из Хельсинкского университета.

Исследователи провели масштабное исследование с участием более 4 тысяч кошек, чтобы выявить породы с лучшими когнитивными способностями. В итоге максимальные показатели интеллекта продемонстрировали абиссинская, бенгальская и бирманская кошки.

Такой результат ученые объяснили длительным эволюционным развитием этих пород. Эти кошки адаптировались к разнообразным условиям жизни на протяжении тысяч лет, что способствовала формированию развитых когнитивных способностей и гибкости поведения.

Породы также проявляют высокий эмоциональный интеллект и быстро адаптируются к новым условиям и средам обитания, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Veterinary Science.

Авторы исследования отметили, что объективная оценка интеллекта животных всегда представляет собой сложную задачу, однако эксперименты показали заметные различия между породами в уровне умственного интеллекта.