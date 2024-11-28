Беспилотники предложили выделить в отдельный род войск

Минобороны и Генштаб обсуждают выделение беспилотников в отдельный род войск, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

«От организации того или иного вида деятельности зависит конкретный результат. Сейчас над этим тоже думают в Генштабе, Министерстве обороны», — сказал российский лидер, подчеркнув при этом, что такое преобразование является сложным процессом.

Путин назвал использование дронов одним из важнейших факторов в ходе боевых действий. Он напомнил, что беспилотники активно используются как российскими, так и украинскими военными.

Президент напомнил, что нынешний министр обороны Андрей Белоусов занимался беспилотными летательными аппаратами, когда был первым вице-премьером.