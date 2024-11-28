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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Беспилотники предложили выделить в отдельный род войск

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны и Генштаб обсуждают выделение беспилотников в отдельный род войск, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

«От организации того или иного вида деятельности зависит конкретный результат. Сейчас над этим тоже думают в Генштабе, Министерстве обороны», — сказал российский лидер, подчеркнув при этом, что такое преобразование является сложным процессом.

Путин назвал использование дронов одним из важнейших факторов в ходе боевых действий. Он напомнил, что беспилотники активно используются как российскими, так и украинскими военными.

Президент напомнил, что нынешний министр обороны Андрей Белоусов занимался беспилотными летательными аппаратами, когда был первым вице-премьером.

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Оборона #Оружие #Армия
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