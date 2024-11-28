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Путин объяснил падение курса рубля

Источник:
ТАСС
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Колебание курса рубля связано с сезонными факторами, поводов для паники нет, заявил президент Владимир Путин журналистам в ходе визита в Казахстан.

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал глава государства.

Центробанк 27 ноября установил официальный доллара в размере более 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года. В тот же день на международном рынке Forex доллар превышал 114 рублей.

На этом фоне Банк России в стремлении снизить волатильность финансовых рынков решил до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

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