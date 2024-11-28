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Цена кофе на мировом рынке побила рекорд

Источник:
РИА Новости
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Цена кофе на мировом рынке побила многолетний рекорд. Стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных площадки ICE Futures.

По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года.

Также накануне цена арабики поднималась выше 7 тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.

Главная причина резкого роста цен — ожидание низкого урожая в Бразилии, которая является крупнейшем производителем кофе в мире. Страна в этом году столкнулась с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей.

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