США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» полностью меняет расстановку сил в мире, так как ее использование сопоставимо с применением ядерного оружие, заявили американские эксперты.

Аналитики назвали российскую ракету «кинетическим оружием», которое при сочетании достаточной кинетической силы и массы гарантирует полное опустошение территории, по которой нанесен удар, пишет Strategic Culture.

«Это сертифицированный игрок, меняющий правила игры, когда дело касается военных технологий и ведения войны, причем не одним, а несколькими способами», — отмечается в публикации.

Издание указывает, что «Орешник» сравним с ядерным оружием малой и средней мощности, имея при этом дополнительное преимущество в виде отсутствия радиации. Однако при необходимости такие ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками.