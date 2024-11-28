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Ученые зафиксировали загадочные разговоры в океане

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи зафиксировали загадочные звуки из глубин океана в водах вокруг Антарктики. Их назвали Bio-Duck, так как они напоминают очень громкое кряканье утки.

Анализ записей показал, что они представляют диалог между несколькими таинственными источниками. Результаты исследований были представлены на заседании Acoustical Society of America.

Когда один источник «говорил», остальные молчали — будто слушали, отмечают ученые. Затем первый замолкал, давая другим возможность ответить. При этом такие разговоры имели явную структуру.

По одной из версий, звуки могут быть связаны с антарктическими малыми полосатиками — небольшими китами. Однако есть вероятность существования других морских обитателей, издающих Bio-Duck.

Цель таких «разговоров» остается загадкой. Предположительно, звуки могут быть связаны с поиском пищи, коммуникацией между родителями и детенышами или даже предупреждениями об опасности.

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