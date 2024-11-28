Длина пальцев указала на пристрастие к алкоголю

Между длиной безымянного пальца на руке человека и его склонностью к алкоголизму есть прямая связь, выяснил международный коллектив ученых.

Длина безымянного пальца показывает уровень тестостерона, этот параметр определяется еще в пренатальном периоде во время формирования плода в утробе матери. Чем выше этот уровень, тем длиннее безымянный палец относительно указательного.

При этом люди, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, как правило демонстрируют усиленную тягу к алкоголю, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Human Biology.

Более того, чем длиннее четвертый палец относительно второго, тем выше шансы такого человека умереть от заболеваний, связанных с алкоголизмом. Влияние тестостерона приводит к тому, что подобное соотношение длины пальцев чаще встречается у мужчин.

Ученые рассчитывают, что открытие позволит глубже понять факторы, влияющие на различные модели потребления алкоголя, которые приводят к развитию серьезной зависимости.