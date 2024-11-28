Россияне выберут символ новой тысячерублевой банкноты

Народное онлайн-голосование за выбор символа для новой банкноты номиналом 1000 рублей стартует 29 ноября на сайте Центробанка, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Его итоги подведут 12 декабря.

Для голосования были отобраны 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров регулятора. Купюру должны показать во второй половине 2025 года.

Первый вариант дизайна купюры показывали в 2023 году, она была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Однако после критики внешний вид купюры решили доработать.

На лицевой стороне были изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», культурный центр «Пакгаузы», а также стрелка Оки и Волги.

На оборотной — река Волга, Жигулевские горы, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан и башня Сююмбике в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе.