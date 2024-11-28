Исследование летучих мышей открыло путь к гибернации человека

Исследование клеток крови летучих мышей может подарить человечеству технологию гибернации — длительного сна, которое позволит путешествовать в дальний космос. Первые результаты в этом направлении получили немецкие ученые из Университета Грайфсвальда.

Они изучили кровь у спящих и неспящих летучих мышей, а также у людей. Результаты показали, что при понижении температуры клетки всех трех видов становились неэластичными и более вязкими, продолжая переносить кислород.

Однако при дальнейшем понижении температуры до 10 градусов эритроциты летучих мышей, как спящих, так и активных, продолжали изменяться, в то время как человеческие эритроциты переставали адаптироваться.

Феномен спячки широко распространен в животном мире, включая млекопитающих. По мнению исследователей, изменение механических свойств человеческих клеток крови в перспективе позволит людям использовать гибернацию — длительный сон со снижением метаболизма.