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Российские «морские чудовища» назвали угрозой флоту США

Источник:
The National Interest
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Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» представляют собой серьезную угрозу для американского флота, заявил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Эти звери бороздили открытое море, больше напоминая чудовищ из древней мифологии, чем военные корабли», — описал эти корабли эксперт, назвав их главной целью борьбу с ВМС США в любой точке мирового океана.

По словам Вайхерта, атомные крейсеры в случае конфликта двух сверхдержав должны были выследить авианосные группировки американского флота и уничтожить их, прежде чем они доберутся до театра военных действий.

Крейсера проекта 1144 «Орлан» являются самыми большими не авианесущими атомными кораблями в мире. Полное водоизмещение — 28 тысяч тонн. Первый крейсер проекта 1144 вступил в строй в 1980 году, всего было построено четыре таких корабля.

В настоящее время Россия переоснащает атомный крейсер «Петр Великий», а крейсер «Адмирал Нахимов» осенью 2024 года должен выйти в море на заводские ходовые испытания после полной модернизации. Передача судна российскому военно-морскому флоту состоится в 2025 году.

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Оборона #Оружие #Армия
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