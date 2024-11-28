Steam запустил масштабную распродажу игр

Компания Valve запустила традиционную осеннюю распродажу в Steam. Акция продлится до 4 декабря.

Пользователей ждут тысячи игр самых разнообразных жанров и тематик со скидками. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям. Есть отдельная секция «Крупные скидки» с особенно выгодными предложениями на лучшие игры всех времен.

Во время осенней распродажи геймеры смогут поддержать свои любимые игры на ежегодной премии Steam. Для этого предлагается выбрать лучшие игры 2024 года в 11 категориях. Пятерка финалистов в каждой номинации будет раскрыта перед зимней распродажей в декабре.

За ознакомление со списком рекомендаций в рамках акции можно получить бесплатные тематические стикеры. Отслеживать свой прогресс игроки могут на странице коллекции предметов.