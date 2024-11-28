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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam запустил масштабную распродажу игр

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve запустила традиционную осеннюю распродажу в Steam. Акция продлится до 4 декабря.

Пользователей ждут тысячи игр самых разнообразных жанров и тематик со скидками. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям. Есть отдельная секция «Крупные скидки» с особенно выгодными предложениями на лучшие игры всех времен.

Во время осенней распродажи геймеры смогут поддержать свои любимые игры на ежегодной премии Steam. Для этого предлагается выбрать лучшие игры 2024 года в 11 категориях. Пятерка финалистов в каждой номинации будет раскрыта перед зимней распродажей в декабре.

За ознакомление со списком рекомендаций в рамках акции можно получить бесплатные тематические стикеры. Отслеживать свой прогресс игроки могут на странице коллекции предметов.

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Игры #Экшены
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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

DEMON01

Вместо того что бы нагибать страховщиков обдирают народ,спасибо депутаты.

Гаврило Принцип

Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко.Пускай пока орешки пощёлкают.