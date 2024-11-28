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Путин предупредил Украину о новых ударах «Орешником»

Источник:
РБК
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Российский Генеральный штаб и Минобороны сейчас подбирают цели для новых ударов «Орешником» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Целью ударов могут быть центры принятия решений в Киеве, приводит РБК заявление Путина. Он напомнил, что Украина пыталась наносить удары по объектам государственной важности в Москве и Петербурге и «эти попытки продолжаются».

При этом, как указал российский лидер, действующие власти Украины являются «узурпаторами», потому что не «пошли на выборы». «Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам», — добавил президент России.

По словам Путина, мощь «Орешника» сопоставима с применением ядерного оружие, хотя этот комплекс и не является оружием массового поражения.

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«В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — отметил Путин.

Президент России также сообщил, что Россия прошлой ночью нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников в ответ на недавние новые удары ракетами ATACMS.

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