Банк России допустил очередное повышение ключевой ставки

Банк России не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5% и допускает очередное повышение ключевой ставки в декабре, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», — цитирует «Интерфакс» Тремасова.

По его словам, это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и эта ситуация «абсолютно недопустимая». «Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели», — отметил Тремасов.

Он напомнил, что по прогнозу ЦБ, к концу 2025 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 — 4%. «Для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики», — сказал советник главы ЦБ.

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — заключил Тремасов.