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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия накрыла ядерным зонтиком всех членов ОДКБ

Источник:
ТАСС
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Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«И в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные в кулуарах совместного заседания совета Организации Договора о коллективной безопасности.

Но, по его словам, в обновленной ядерной доктрине имеется «отдельное и достаточно важное дополнение», касающееся Белоруссии.

Шойгу пояснил, что теперь в доктрине прописаны критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования страны.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил основы обновленной госполитики страны в области ядерного сдерживания. Теперь доктрина предполагает, что агрессия со стороны неядерного государства, которую поддерживает ядерная страна, будет считаться их совместным нападением на РФ.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

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