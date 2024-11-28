Эксперт перечислил уловки маркетологов в дни распродаж

Маркетплейсы прибегают к разнообразным уловкам, чтобы повысить продажи, предупредил директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов.

Маркетплейсы делают акцент, что время распродажи или количество товара могут закончиться. Используются напоминания «осталось три товара» или «товар заканчивается». Это создает у людей ощущение важности покупки, рассказал «Известиям» Варлахов.

«Также важны и психологические особенности: у старшего поколения россиян свежи воспоминания об очередях и дефицитных товарах из 90-х, а поколение зумеров подвержено стремлению обладать чем-то первыми», — добавил он.

Торговые площадки стимулируют тех, кто уже купил товар, писать положительные отзывы. Зеркальные нейроны мозга отвечают за склонность доверять мнению других, и на основе этого высокий рейтинг товара создает впечатление надежности и качества товара, мотивируя на покупку, пояснил Варлахов.

По его словам, маркетплейсы стали использовать уведомления и всплывающие баннеры с напоминанием не упустить выгоду и принять участие в распродаже. Еще одна уловка — пакетное предложение: «С этим товаром покупают…», «Купи два — получи третий со скидкой».

Варлахов посоветовал откладывать покупки на один день, если в них нет острой необходимости. Спустя время можно принять более рассудительное решение.