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Арматура прилетела в водителя фуры в Иркутской области. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Металлолом пробил кабину фуры на трассе «Байкал», водитель получил травмы, сообщило МЧС Иркутской области.

Инцидент произошел в среду на 161-м километре дороги в Слюдянском районе, когда грузовик с полуприцепом, перевозивший металлолом, в том числе арматуру, начал подниматься в гору. Часть груза выпала и прилетела следующую за ним фуру.

Водитель получил травмы средней степени тяжести. Он не мог самостоятельно выбраться из покореженной кабины. Мужчину извлекли спасатели и передали медикам.

Для очистки трассы от металлических обломков движение было временно остановлено в обоих направлениях.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Гаврило Принцип

Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко.Пускай пока орешки пощёлкают.

Asd10

Подобрали половину хотелок. Тенденция, однако. Вот что Орешник животворящий делает!! 👍