Металлолом пробил кабину фуры на трассе «Байкал», водитель получил травмы, сообщило МЧС Иркутской области.

Инцидент произошел в среду на 161-м километре дороги в Слюдянском районе, когда грузовик с полуприцепом, перевозивший металлолом, в том числе арматуру, начал подниматься в гору. Часть груза выпала и прилетела следующую за ним фуру.

Водитель получил травмы средней степени тяжести. Он не мог самостоятельно выбраться из покореженной кабины. Мужчину извлекли спасатели и передали медикам.

Для очистки трассы от металлических обломков движение было временно остановлено в обоих направлениях.