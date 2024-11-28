Россия нанесла массированный удар по Украине

Российские силы нанесли массированный удар по Украине. Зафиксированы массовые отключения электроэнергии, сообщают украинские власти.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным из местных соцсетей, взрывы прогремели в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях, Киеве.

На всей территории Украины фиксируют массовые отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Местные СМИ сообщили, что без света сидят в Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Сумской областях.

«Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — написал Галущенко в соцсетях.

Минобороны России неоднократно уточняло, что российские войска атакуют только военные и энергетические объекты Украины.

Предыдущий массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины Россия нанесла 17 ноября.