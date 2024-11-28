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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы нанесли массированный удар по Украине. Зафиксированы массовые отключения электроэнергии, сообщают украинские власти.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным из местных соцсетей, взрывы прогремели в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях, Киеве.

На всей территории Украины фиксируют массовые отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Местные СМИ сообщили, что без света сидят в Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Сумской областях.

«Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — написал Галущенко в соцсетях.

Минобороны России неоднократно уточняло, что российские войска атакуют только военные и энергетические объекты Украины.

Предыдущий массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины Россия нанесла 17 ноября.

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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Гаврило Принцип

Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко.Пускай пока орешки пощёлкают.

Asd10

Подобрали половину хотелок. Тенденция, однако. Вот что Орешник животворящий делает!! 👍