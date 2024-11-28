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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американская разведка не поверила в ядерную угрозу от России

Источник:
Reuters
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Американская разведка не видит увеличения угрозы ядерной эскалации со стороны России из-за поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. 

Москва вряд ли пойдет на применение ядерного оружия, даже учитывая «все более воинственные заявления президента Владимира Путина», сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в разведывательном сообществе США.

На прошлой неделе Россия провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», которую аналитики расценили как сигнал Западу. Но, как рассказали источники, даже это событие не изменило выводов американских аналитиков.

Тем не менее разведка США прогнозирует, что Россия может усилить диверсионную деятельность в Европе, чтобы оказать давление на Запад из-за его поддержки Киева.

Президент Владимир Путин в сентябре заявил, что снятие ограничений в использовании Киевом западных дальнобойных ракет будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО» и исходя из этого будут приниматься «соответствующие решения».

Тема: Военная операция на Украине
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