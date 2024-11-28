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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ отреагировал на требование признать «Буханку» трактором

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ собирается продлить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для автомобилей семейства СГР, которые соответствуют современным требованиями к безопасности — такое заявление автозавод сделал, когда общественники предложили приравнять «Буханку» к тракторам.

Национальный автомобильный союз направил обращение в Минпромторг с просьбой сертифицировать «Буханку», у которой заканчивается ОТТС, к самоходным транспортным средствам, сообщил вице-президент НАС Ян Хайцеэр телеграм-каналу SHOT.

Самоходные транспортные средства — это тракторы, комбайны, бульдозеры. Чтобы управлять ими, нужно получать специальное удостоверение. Ездить на сельхозтехнике по дорогам общего пользования можно только в светлое время суток и с оформленным разрешением.

Внедорожник в ближайшее время получит новое ОТТС, над этим активно работают. Недавно автомобиль модернизировали: установили двигатель «Евро-5» и обновили штамповочное оборудование для производства кузовов, приводят «Известия» позицию Ульяновского автозавода.

«"Буханка" по-прежнему востребована и любима многими пользователями, чем и обусловлено продолжение ее жизненного цикла», — отмечается в сообщении предприятия.

Хайцеэр уже заявлял, что «Буханки» отстали от времени и опасны и их необходимо убрать с дорог общего пользования.

Тема: Русские машины
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Гаврило Принцип

Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко.Пускай пока орешки пощёлкают.