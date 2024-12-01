НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Может ли Солнце превратиться в Черную дыру и поглотить Землю

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Черная дыра
Фото: Ute Kraus, Physics education group Kraus, Universität Hildesheim, Space Time Travel, (background image of the milky way: Axel Mellinger) / CC BY-SA 2.5

Солнце никогда не сможет превратиться во всепоглощающую черную дыру. Астрофизики объяснили, почему землянам не стоит боятюся гибель от самого жуткого явления Вселенной.

Солнце слишком маленькое для превращения в черную дыру. Для столь впечатляющего перерождения наша звезда должна быть примерно в 20 раз массивнее, приводит портал NASA объяснение астрофизиков.

Огромные звезды по окончании своей жизни превращаются в сверхновые. По сути, они взрываются. При этом их светимость увеличивается в миллионы раз. Затем под влиянием чудовищной гравитации они схлопываются в черные дыры, имеющие столь сильное притяжение, что их не может покинуть даже свет.

Солнце же ждет другой конец. После выгорания всего топлива (водорода) она превратится в белого карлика — маленький и очень плотный шарик, светящийся от остаточного тепла. Произойдет это примерно через 5 миллиардов лет, подсчитали ученые.

Еще по теме
Внеземной кристалл подтвердил существование марсианской воды
Землю осыпало загадочными электронами из космоса
Россия отложила пилотируемые полеты на Луну
«Мини‑Луна» начнет отдаляться от Земли
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
Обсуждение (0)
Картина дня
Основатель ЧВК Blackwater предложил Белому дому сдать Украину
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве и Пекину
FT констатировала неспособность Европы защитить себя без США
Округлость оказалась главным фактором женской привлекательности
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
56
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
34
Россия нанесла массированный удар по Украине
25
Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой
22
Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям
20
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров