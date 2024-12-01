Может ли Солнце превратиться в Черную дыру и поглотить Землю

Солнце никогда не сможет превратиться во всепоглощающую черную дыру. Астрофизики объяснили, почему землянам не стоит боятюся гибель от самого жуткого явления Вселенной.

Солнце слишком маленькое для превращения в черную дыру. Для столь впечатляющего перерождения наша звезда должна быть примерно в 20 раз массивнее, приводит портал NASA объяснение астрофизиков.

Огромные звезды по окончании своей жизни превращаются в сверхновые. По сути, они взрываются. При этом их светимость увеличивается в миллионы раз. Затем под влиянием чудовищной гравитации они схлопываются в черные дыры, имеющие столь сильное притяжение, что их не может покинуть даже свет.

Солнце же ждет другой конец. После выгорания всего топлива (водорода) она превратится в белого карлика — маленький и очень плотный шарик, светящийся от остаточного тепла. Произойдет это примерно через 5 миллиардов лет, подсчитали ученые.