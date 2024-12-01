Ограничить сверхдоходы застройщиков предложили в Госдуме

Остановить рост стоимости квартир поможет исключение необоснованных надбавок по всей цепочке в строительстве, заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Доходность строительной отрасли с 2019 года увеличилась в 3,7 раза, цены на квартиры — в два раза. Стоимость квадратного метра жилья растет в течение года на 15-20 %, значительно превышая уровень инфляции.

Необходимо «всем месте посмотреть на то, как формируется цена квадратного метра», сказал Пахомов в интервью «Парламентской газете».

«Итоговая цена складывается из себестоимости (цена стройматериалов, логистика, производство работ и заработная плата), цены земельного участка, стоимости подключений к сетям, стоимости рекламных услуг и прибыли всех участников этой цепочки», — пояснил депутат.

По его словам, цена самой стройки в данном объеме — примерно 50-60%. «И если мы хотим остановить рост стоимости жилья или понизить ее, то должны принять решение — убрать в первую очередь сверхдоходы — по всей цепочке», — подчеркнул Пахомов.