Бытовая техника подорожает в России

Цены на бытовую технику в России вырастут в среднем от 10 до 20%, предупредили производители торговые сети.

Французская компания «Группа «СЕБ-Восток»» (Tefal, Krups, Rowenta) уведомила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года, Некоторые производители собираются поднять цены уже с декабря, приводит «Коммерсантъ» их письма ретейлерам.

Собеседник издания из числа дистрибьюторов не исключил, что в январе вся потребительская электроника подорожает более чем на 20%. Пока распродается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, уточнил он. Затем, когда складские запасы закончатся, компании станут уменьшать закупки, добавил он.

Среди причин, способствовавших росту цен, издание называет высокую ключевую ставку Банка России, курсы валют и логистические затраты.