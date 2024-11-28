Лавров предупредил, что терпение у России скоро закончится

Терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу ударов американскими ракетами ATACMS по российской территории.

Минобороны России ранее сообщило, что Украина нанесла два удара ATACMS. Первый удар был нанесен в субботу, 23 ноября по позиции дивизиона С-400. Вторую атаку украинские войска совершили в понедельник, 25 ноября по аэродрому в Курске.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава МИД рассказал еще одной пословице, «которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает».