НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров предупредил, что терпение у России скоро закончится

Источник:
Sibnet.ru
282 0

Терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу ударов американскими ракетами ATACMS по российской территории.

Минобороны России ранее сообщило, что Украина нанесла два удара ATACMS. Первый удар был нанесен в субботу, 23 ноября по позиции дивизиона С-400. Вторую атаку украинские войска совершили в понедельник, 25 ноября по аэродрому в Курске.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава МИД рассказал еще одной пословице, «которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает».


Тема: Военная операция на Украине
ВСУ за время боев в Курской области потеряли 36 тыс. человек
Блинкен заявил о поддержке Украины «до последнего дня»
Россия ответит на новые удары дальнобойным оружием ВСУ
Медведев сравнил передачу ядерного оружия Киеву с нападением на РФ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
Россия поставила Запад перед экзистенциальной дилеммой
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
28
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
25
Британский эксперт рассказал о неуязвимости «Орешника»
18
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
16
Самолет Superjet загорелся в Турции после грубой посадки. ВИДЕО