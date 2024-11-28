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Покупатели сделали выбор между кассиром и самообслуживанием

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России предпочитают совершать оплату на обычных кассах, а не пользоваться терминалами самообслуживания, следует из опроса от SuperJob.

Респондентов спрашивали, куда они пойдут оплачивать покупки: к кассиру или к кассе самообслуживания, — если в супермаркете нет очередей.

Каждый второй респондент (50%) выбрал оплату у кассира, 44% пошли к терминалу.

Женщины оказались самостоятельнее мужчин. Половина из них выбрала кассу самообслуживания. Большинство мужчин (57%) доверят пробивать покупки кассиру.

Возраст тоже повлиял на способ оплаты. Покупатели старше 45 лет предпочли кассовое обслуживание чаще, чем те, кто моложе 34 лет (59% против 43%).

Чем больше зарплата, тем более консервативен респондент. Почти 60% опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей выбрали традиционный способ оплаты. Почти 45% с доходом до 50 тысяч рублей воспользуются терминалом.

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Жизнь #Общество #Деньги
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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким