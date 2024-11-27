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Раскрыты характеристики новейшей ракеты «Орешник»

Источник:
Sibnet.ru
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Технические характеристики новейшей баллистической ракеты «Орешник» частично появились в телеграм-канале правительственного портала «Объясняем.рф».

В опубликованных карточках указывается, что ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн — это соответствуют 45-ти атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Также портал пишет, что максимальная дальность поражения комплекса равна 5,5 тысячи километров, «Орешник» способен нести боевую часть массой до полутора тонн, а в полете ракета развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тысячи километров в час).

Сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.

Также портал приводит расчеты по времени полета «Орешника» до некоторых объектов НАТО в Европе. До базы ПРО США в польском поселке Редзиково ракета долетит за 11 минут, авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут, штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

21 ноября «Орешник» был использован в безъядерном гиперзвуковом оснащении для удара по украинскому оборонному заводу «Южмаш» в Днепре в качестве ответа на применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по территории Курской и Брянской областей.

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Оборона #Оружие #Армия
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GammiPluh

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