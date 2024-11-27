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Мемная криптовалюта Dogecoin обогнала по стоимости Porsche

Источник:
Sibnet.ru
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Мемная криптовалюта Dogecoin обошла по рыночной капитализации производителя автомобилей класса люкс Porsche.

За последний месяц рыночная капитализация Dogecoin увеличилась на 175% — до 57,8 миллиарда долларов. Рыночная стоимость Porsche оценивается в 56,1 миллиарда долларов, пишет Cointelegraph.

Еще в апреле 2023 года Porsche оценивалась в 117 миллиардов долларов, но с тех пор стоимость автопроизводителя упала более чем на 56%. Dogecoin ранее также обошла по рыночной стоимости компанию Ford.

Dogecoin дорожает на фоне продолжающейся поддержки криптовалюты Илоном Маском в соцсети X. С 2019 года Маск периодически упоминает его в своих сообщениях и даже называет токен «любимой монетой».

Что такое мемкоин

Мемкоин — это криптовалюта, созданная ради шутки. Чаще всего такие цифровые активы отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям. Dogecoin — самый первый из мемкоинов, созданный в 2013 году.

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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется