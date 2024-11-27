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Пластический хирург описал проблемы неправильной старости Долиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Доктор Денис Агапов оценил внешний вид Ларисы Долиной, подчеркнув, что некоторые пластически операции, сделанные певицей, привели к неправильной старости и ярко выраженным морщинам.

По словам Агапова, первые операции, которые выполняли Долиной в более молодом возрасте, были неплохо сделаны, потому что кожа еще была наполнена.

«Через какое-то время потребовалось повторное вмешательство и при нем эндоскопия средней трети не была выполнена, поэтому носогубные складки рта, подбородочные складки на фотографиях без фейстюна выглядят достаточно характерно», — сказал пластический хирург телеграм-каналу «Звездач»

Отсутствие какой-либо достойной наполненности тканей лицевой маски приводит к тому, что явление возрастной атрофии мелкоморщинистого старения вылезают на первый план.

«Чтобы все было хорошо, сейчас надо делать эндоскопию средней трети, менять форму нижнего века, может быть, даже в какой-то степени выполнить липофилинг центральных отделов лица, чтобы восполнить нормальное состояние лицевой маски», — добавил Агапов.

Также доктор посчитал, что на пластические операции Долина потратила не менее 5 миллионов рублей. Сейчас Долиной 69 лет.

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Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

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