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Финал шоу «Голос. Дети 11» покажут 29 ноября в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети 11»

Победитель 11-го сезона проекта «Голос. Дети» определится с помощью зрительского голосования в пятницу, 29 ноября, в 21.45 по московскому времени. 

Традиционно выпуск пройдет в два этапа. Сначала выберут победителей в каждой команде, а затем в суперфинале определится победитель. Выбирать лучших артистов будут телезрители с помощью голосования.

Всего в финале выступят девять детей, по трое от команды каждого наставника.

Команда Димы Билана: Василий Иголкин, Нелли Байматова, Григорий Дружинин

Команда Юлианы Карауловой: Эвелина Радбиль, Арина Точилова, Роман Скробат

Команда Jony: Анна Кукина, Андрей Прибыльский, Саид Галиуллин

Победитель детского «Голоса» получит денежный приз, а также возможность записать собственную песню.

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Tanatholog

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