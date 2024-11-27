Оставивший девушку на растерзание свиньям мужчина надругался над ней

Житель деревни Ушканка, ударивший 17-летнюю девушку палкой по голове и оставивший ее в стайке со свиньями, подозревается в совершении иных действий сексуального характера, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тело школьницы в субботу, 23 ноября, обнаружил ее друг. По предварительным данным экспертизы, смерть наступила от острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Сначала следователи полагали, что девушку ударил рогом бык, она потеряла сознание, и на нее напали свиньи.

Затем они выяснили, что на девушку напал мужчина, работавший вместе с ее отцом и решивший забить его скот. Находясь в нетрезвом состоянии, он взял нож, деревянную палку и пошел к стайке с животными.

Там он встретил школьницу, которая кормила скот. Подозреваемый стал угрожать ей ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина деревянной палкой нанес ей несколько ударов по голове. Когда она потеряла сознание, то совершил иные действия сексуального характера.

Фигурант забрал с места происшествия телефон и, понимая, что на девушку могут напасть домашние животные, оставил тело в постройке и ушёл. Похищенный телефон и палку сжег в печи у себя дома.

Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней). Также расследуется дело по пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.