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Оставивший девушку на растерзание свиньям мужчина надругался над ней

Источник:
Sibnet.ru
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Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в деревне Ушканка
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Житель деревни Ушканка, ударивший 17-летнюю девушку палкой по голове и оставивший ее в стайке со свиньями, подозревается в совершении иных действий сексуального характера, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тело школьницы в субботу, 23 ноября, обнаружил ее друг. По предварительным данным экспертизы, смерть наступила от острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Сначала следователи полагали, что девушку ударил рогом бык, она потеряла сознание, и на нее напали свиньи.

Затем они выяснили, что на девушку напал мужчина, работавший вместе с ее отцом и решивший забить его скот. Находясь в нетрезвом состоянии, он взял нож, деревянную палку и пошел к стайке с животными.

Там он встретил школьницу, которая кормила скот. Подозреваемый стал угрожать ей ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина деревянной палкой нанес ей несколько ударов по голове. Когда она потеряла сознание, то совершил иные действия сексуального характера.

Фигурант забрал с места происшествия телефон и, понимая, что на девушку могут напасть домашние животные, оставил тело в постройке и ушёл. Похищенный телефон и палку сжег в печи у себя дома.

Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней). Также расследуется дело по пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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ЧП #Криминал #Происшествия #Красноярск
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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

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