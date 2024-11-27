Создан виртуальный «леденец» для передачи вкуса по интернету

Ученые из Гонконга нашли способ передавать запахи и вкусы по Сети, для этого они разработали специальный интерфейс для воздействия на рецепторы языка.

Существуют четыре основных вкуса — сладкий, соленый, кислый и горький. Также был открыт пятый вкус под названием умами, который отвечает за восприятие белковой пищи. Для передачи вкусов исследователи применили электростимуляцию методом ионофореза.

Он обеспечивает стабильную обратную связь по вкусу за счет использования ионов, проходящих через биологически безопасные гидрогели для транспортировки ароматических веществ. В качестве интерфейса был выбран имитатор леденца на палочке.

Система беспроводная и работает по Bluetooth. «Леденец» содержит девять каналов для передачи на язык ионов ароматизаторов. В устройство загружены растворы на основе агарозы. Это своего рода гидрогель, содержащий химически синтезированные ароматизаторы.

Под управлением компьютерного интерфейса на язык подаются ионы через объем гидрогеля с тем или иным вкусом или с их смесью. Добавление в смесь запаха еще сильнее улучшает восприятие вкуса.

В будущем виртуальный «леденец» поможет знакомиться с вкусами пищевых продуктов через интернет без необходимости пробовать настоящие образцы.