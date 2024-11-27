Появились данные о тратах россиян на новогодние украшения

Большинство жителей России потратят на новогодние игрушки 3 тысячи рублей в 2024 году, следует из опроса сервиса «Ремонт со СберУслугами» совместно с медиахолдингом Rambler&Co.

По данным опроса, 82% респондентов украшают дома к Новому году – почти половина участников считают это важной традицией. 26% предпочитают минимализм, ограничиваясь несколькими украшениями и гирляндами для создания уюта. 6% делают это ради детей, а 3% начали использовать украшения совсем недавно

Практически 70% участников опроса выделяют на украшения до 3 тысяч рублей, 18% укладываются в 4-5 тысяч, 6% тратят от 6 до 10, 5% – более 15, и только 4% — от 10 до 15 тысяч рублей.

В 2023 году подобное исследование проводили «СберСтрахование жизни» и сервис «Работа.ру». Большая часть респондентов склонялись к тратам от 10 до 25 тысяч рублей.