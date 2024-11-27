Путин прилетел с визитом в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом, сообщается на сайте Кремля.

По случаю государственного визита Путина шесть истребителей Казахстана раскрасили небо над Астаной в цвета российского триколора, у взлетно-посадочной полосы была выстроена рота почетного караула.

Российский лидер в среду встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, на переговорах будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.

Во второй день визита в Астану Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Казахстан в этом году председательствует в объединении.

Путин и Токаев также обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.