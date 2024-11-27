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Курс доллара превысил 110 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex превысил психологическую отметку в 110 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

В ходе торгов 27 ноября котировки американской валюты достигли отметки в 110,99 рубля, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,49%. При этом доллар значительно укрепляется к российской валюте уже шестой день подряд.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне 105,06 рубля. В последний раз курс доллара от регулятора превышал отметку 105 рублей 17 марта 2022 года.

Давление на российскую валюту связано с нарушениями механизмов оплаты экспорта и импорта на фоне санкций, ростом юаневых ставок, а также снижением валютной ликвидности. Кроме этого, растут геополитические риски, отмечают эксперты.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким