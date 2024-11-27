Курс доллара превысил 110 рублей

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex превысил психологическую отметку в 110 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

В ходе торгов 27 ноября котировки американской валюты достигли отметки в 110,99 рубля, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,49%. При этом доллар значительно укрепляется к российской валюте уже шестой день подряд.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне 105,06 рубля. В последний раз курс доллара от регулятора превышал отметку 105 рублей 17 марта 2022 года.

Давление на российскую валюту связано с нарушениями механизмов оплаты экспорта и импорта на фоне санкций, ростом юаневых ставок, а также снижением валютной ликвидности. Кроме этого, растут геополитические риски, отмечают эксперты.