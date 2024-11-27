Мило чихающий леопард попал на видео

Видео с мило чихающим леопардом опубликовала дирекция приморского заповедника «Земля леопарда» в своем телеграм-канале.

На попавших в Сеть кадрах дикая кошка идет по опавшей листве и что-то внимательно вынюхивает, после чего быстро чихает. Авторы поста шутливо предположили, что это произошло из-за того, что леопард ходит по лесу «без шапки».

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Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке у границы Китая с Россией.

Считается, что эти животные — самые мирные большие кошки на планете. За всю историю изучений не было зафиксировано ни одного случая нападения здорового леопарда на человека.