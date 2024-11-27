Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за время боевых действий на курском направлении потеряли 36 010 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны России.

Российские войска в Курской области уничтожили 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 боевых бронированных машин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.

ВСУ на курском направлении потеряли 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО.

Уничтожено также 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.