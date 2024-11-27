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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ за время боев в Курской области потеряли 36 тыс. человек

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за время боевых действий на курском направлении потеряли 36 010 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны России.

Российские войска в Курской области уничтожили 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 боевых бронированных машин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.

ВСУ на курском направлении потеряли 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО.

Уничтожено также 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

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