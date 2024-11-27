Госдума одобрила повышение штрафа за езду без ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО — с 800 рублей до 5 тысяч рублей.

Авторы инициативы отмечали, что существующий штраф не менялся уже 20 лет, его размер не мотивирует автовладельцев оформлять страховку, так как с учетом скидки за своевременную оплату им необходимо оплатить всего 400 рублей.

Согласно законопроекту, наказывать за отсутствие полиса ОСАГО смогут многократно, сейчас штраф за повторное нарушение в течение года не предусмотрен. Однако штрафовать можно будет не чаще чем раз в сутки, пишет «Коммерсантъ».

Это связано с планами МВД к концу 2026 года определять отсутствие страховки автоматически — с помощью дорожных камер. Максимальная сумма штрафа в 5 тысяч рублей предусмотрена как раз за повторное нарушение.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО на дороги выезжает порядка 10% российских водителей, это около 3,6 миллиона человек. В случае ДТП по вине автовладельца, у которого нет страховки, пострадавшему приходится взыскивать ущерб в суде.